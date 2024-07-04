Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. MGM'den yapılan açıklamada, şiddetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan yayımlanan hava durumu raporunda, 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...