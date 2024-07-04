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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 04.07.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 19:49

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen şiddetli sağanak etkisini göstermeye başladı. MGM'den yapılan açıklamada, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. MGM'den yapılan açıklamada, şiddetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan yayımlanan hava durumu raporunda, 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

YAĞIŞ BÖLGESEL OLARAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sağanak yağış bölgesel olarak etkili oldu.

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Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Yağış İstanbul Bahçelievler ilçesi Yenibosna mevkiinde de etkisini gösterdi.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İş çıkışı vatandaşlar sağanak yağışa yakalandı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

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