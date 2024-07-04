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Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 04.07.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
19:49
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen şiddetli sağanak etkisini göstermeye başladı. MGM'den yapılan açıklamada, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...