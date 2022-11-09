Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı! İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? O tarihlere dikkat çekti

Giriş Tarihi: 09.11.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 13:51

Son dakika: Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı! İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? O tarihlere dikkat çekti

Son dakika haberleri: Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün inertent sitesinde yer alan bilgilere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, bazı bölgeler için karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı yapıldı. Peki bu kış bizleri nasıl bir hava bekliyor? İstanbul'da kasım ayında kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, sıcaklıkların ay sonuna doğru düşeceğini belirterek, kar yağışı için tarih verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...