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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…
Giriş Tarihi: 08.11.2022 23:56 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 00:00

SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Türkiye kışı nasıl geçirecek, yoğun bir kar yağışı olacak mı? Havaların yavaş yavaş soğuması ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt Türkiye'de kar yağışının etkili olacağı tarih ve bölgelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak "La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak" ifadelerini kullandı. Bozyurt, çok ciddi kar yağışları beklendiğini belirterek en çok o bölgede etkili olacağını duyurdu…

SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…

Son dakika haberi… Ekim ayının bitmesi ve Kasım ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı.

SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Bozyurt, yaz günlerini anımsatan Kasım ayında hava sıcaklığının önümüzdeki hafta itibari ile sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

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SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…

YURT GENELİNDE SOĞUK HAVA DALGASI

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ve önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin edilğini dile getiren Dr. Bozyurt, "Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti.

SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…

Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…

Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor.

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