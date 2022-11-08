Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…

Giriş Tarihi: 08.11.2022 23:56 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 00:00

SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: La Nina şiddetli olacak! En çok o bölgeyi vuracak…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Türkiye kışı nasıl geçirecek, yoğun bir kar yağışı olacak mı? Havaların yavaş yavaş soğuması ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt Türkiye'de kar yağışının etkili olacağı tarih ve bölgelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak "La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak" ifadelerini kullandı. Bozyurt, çok ciddi kar yağışları beklendiğini belirterek en çok o bölgede etkili olacağını duyurdu…