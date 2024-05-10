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Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:29
Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yurdun batı kesiminde sıcaklıkların düşmesi beklenirken, İstanbul'un yanı sıra birçok şehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan AKOM da İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak için saat verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...