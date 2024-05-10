Son dakika: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

Öte yandan Meteoroloji tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporunda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.