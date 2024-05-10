Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:29

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yurdun batı kesiminde sıcaklıkların düşmesi beklenirken, İstanbul'un yanı sıra birçok şehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan AKOM da İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak için saat verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman,

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların önümüzdeki iki gün boyunca yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

Öte yandan Meteoroloji tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporunda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA