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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:08

Son dakika: Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritada, 6 kenti turuncu, 9 kenti de sarı kodla uyardı. Uyarı yapılan illerde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...

Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2),

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