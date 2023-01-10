Son dakika: Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.