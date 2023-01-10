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Son dakika: Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
09:08
Son dakika: Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritada, 6 kenti turuncu, 9 kenti de sarı kodla uyardı. Uyarı yapılan illerde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...