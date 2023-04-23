Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 kent için 'sarı' kodlu uyarı geldi. Gök gürültülü sağanak beklenen iller şöyle: Afyonkarahisar Amasya Ankara Burdur Denizli Eskişehir Giresun Isparta Konya Kütahya Ordu Samsun Sivas Tokat Uşak Yozgat