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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Giriş Tarihi: 23.04.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 09:51

Son dakika: Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 kent için "sarı" kodlu uyarı geldi. Gök gürültülü sağanak beklenen iller şöyle:

Afyonkarahisar

Amasya

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