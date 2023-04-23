Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.