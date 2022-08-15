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Son dakika: Meteoroloji'den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir
Giriş Tarihi: 15.08.2022 08:38
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
08:45
Son dakika: Meteoroloji'den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir
Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışının etkili olacağı bu illerde olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunmaları istendi.