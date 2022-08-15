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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir
Giriş Tarihi: 15.08.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 08:45

Son dakika: Meteoroloji'den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışının etkili olacağı bu illerde olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunmaları istendi.

AA
Son dakika: Meteoroloji’den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bugün günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı:

Son dakika: Meteoroloji’den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir

"Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Son dakika: Meteoroloji’den 17 il için eş zamanlı alarm! Baskınlar ve taşkınlar yaşanabilir

"TEDBİRLİ OLUN"

Ankara Valiliği'nin de sosyal medya hesabından paylaşılan uyarı mesajında, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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