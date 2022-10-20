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Son dakika: Meteoroloji'den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...
Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:39
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
13:40
Son dakika: Meteoroloji'den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarına ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...