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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...
Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 13:40

Son dakika: Meteoroloji'den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarına ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Meteoroloji’den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...
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Son dakika: Meteoroloji’den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...
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