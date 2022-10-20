Son dakika: Meteoroloji’den 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı: Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.