SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kar yağışlarının kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.