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SON DAKİKA | Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul'a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
16:05
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul'a kar yağacak mı?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporunda 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu da yanıt buldu. Sıcaklıkların 4 ila 12 derece arasında düşmesi ve bazı ilçelerde kar kalınlığının 3-10 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...