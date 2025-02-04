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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul'a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:05

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul'a kar yağacak mı?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporunda 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu da yanıt buldu. Sıcaklıkların 4 ila 12 derece arasında düşmesi ve bazı ilçelerde kar kalınlığının 3-10 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarına ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Buna göre; 19 il için sarı kodlu yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kar yağışlarının kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER ŞU ŞEKİLDE:

Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu,

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 il için sarı kodlu uyarı! Alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde,

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