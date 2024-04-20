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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den 45 il için 'sarı' uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:24

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 45 il için 'sarı' uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, pek çok ilimizde de fırtına uyarısı yapıldı. Tam 45 il için 'sarı' kodlu uyarı yapan Meteoroloji, fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 45 il için ’sarı’ uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün batı kesimlerden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz'de beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 45 il için ’sarı’ uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor

Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den 45 il için ’sarı’ uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor

Sağanak ve fırtına için sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne,

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 45 il için ’sarı’ uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor

Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu,

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 45 il için ’sarı’ uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor

Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak,

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