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SON DAKİKA | Meteoroloji'den 45 il için 'sarı' uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
11:24
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 45 il için 'sarı' uyarı! İstanbullular dikkat: Sağanak ve fırtına geliyor
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, pek çok ilimizde de fırtına uyarısı yapıldı. Tam 45 il için 'sarı' kodlu uyarı yapan Meteoroloji, fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.