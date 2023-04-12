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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:35

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda, 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu iilerde kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "MeteoUyarı" sisteminde; 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Uyarı yapılan illerde; kar yağışı, sağanak ve gmk gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumunun detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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