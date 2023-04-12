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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:25
Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
09:35
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı: Kar, sağanak, gök gürültülü sağanak...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda, 9 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu iilerde kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...