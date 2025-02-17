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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:03

SON DAKİKA | Meteoroloji'den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarından itibaren yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Sıcaklığın 8 ila 12 derece düşmesi, Ankara ve İstanbul'da da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek

Meteoroloji'nin son verilerine göre 18 Şubat Salı (yarın) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması ön görülüyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek

İSTANBUL'DA CUMAYA KADAR KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Ankara'da 18 Şubat Salı günü karla karışık yağmurun, çarşamba günü ise kar yağışının görülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek

İstanbul'da da salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

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