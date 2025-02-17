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SON DAKİKA | Meteoroloji'den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
17:03
SON DAKİKA | Meteoroloji'den Ankara ve İstanbul için kar uyarısı! Hava buz kesecek, donacağız: 1 hafta sürecek
Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarından itibaren yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Sıcaklığın 8 ila 12 derece düşmesi, Ankara ve İstanbul'da da kar yağışının görülmesi bekleniyor.