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Son dakika: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
08:45
Son dakika: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı belirtilirken; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.