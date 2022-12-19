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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:45

Son dakika: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı belirtilirken; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Son dakika: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...

Son dakika haberleri: Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı.

Son dakika: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...

Hava sıcaklıklarının 12 derece düşmesi beklenirken, Marmara Bölgesi için kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Son dakika: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaşırken, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapıldı.

İşte hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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