Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:45

Son dakika: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı! Atkı ve bereleri çıkarın: İstanbul, Ankara, Kocaeli...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı belirtilirken; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.