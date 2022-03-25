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Son dakika: Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak
Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:37
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
09:43
Son dakika: Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak
Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu hafta sonu için çok önemli uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mart 2022 verileri yurdun büyük bölümünde yağış alarmı veriyor. Yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur olarak görülmesi bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara çevreleri için uyarı yapıldı. Hafta sonu da yağışlar tüm yurtta kimi bölgelerde yer yer olmak üzere devam edecek. Pazartesi'den itibaren ise havalar ısınıyor. İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirler... İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...