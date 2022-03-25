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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak
Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 09:43

Son dakika: Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak

Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu hafta sonu için çok önemli uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mart 2022 verileri yurdun büyük bölümünde yağış alarmı veriyor. Yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur olarak görülmesi bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara çevreleri için uyarı yapıldı. Hafta sonu da yağışlar tüm yurtta kimi bölgelerde yer yer olmak üzere devam edecek. Pazartesi'den itibaren ise havalar ısınıyor. İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirler... İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak

SON DAKİKA: YAĞMUR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Son dakika bilgisine göre Meteoroloji hava durumu raporu önemli uyarılarda bulunuyor. Yurdun pek çok bölgesinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Peki bölge bölge hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu plan yapmadan önce bu habere dikkat!

Son dakika: Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak

ÜLKE GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak

YAĞIŞ DURUMU

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak

Hava sıcaklığının Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Plan yapmadan dikkat: Yurt geneli etkili olacak

Öte yandan Pazartesi'den itibaren ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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