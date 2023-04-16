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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...
Giriş Tarihi: 16.04.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 10:20

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; pazartesi gününden itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların yurdun büyük bölümünde bayrama kadar devam edeceği belirtildi.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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