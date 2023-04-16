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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...
Giriş Tarihi: 16.04.2023 10:15
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
10:20
Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; pazartesi gününden itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların yurdun büyük bölümünde bayrama kadar devam edeceği belirtildi.