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Haberler Yaşam Son dakika | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Giriş Tarihi: 10.01.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 07:59

Son dakika | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Ankara ve İstanbul'a kar geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Akdeniz Bölgesi, Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul'da kar bekleyenleri sevindirecek haber de geldi; Buna göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.

Son dakika | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Ankara ve İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahmin raporlarına göregöre: yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Son dakika | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Ankara ve İstanbul’a kar geliyor

SON DAKİKA | ANKARA VE İSTANBUL İÇİN FLAŞ KAR UYARISI

Diğer yandan meteoroloji hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.

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Son dakika | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Ankara ve İstanbul’a kar geliyor

Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

Son dakika | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Ankara ve İstanbul’a kar geliyor

Batı bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece altına inecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek.

Son dakika | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Ankara ve İstanbul’a kar geliyor

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLACAK

Önümüzdeki 3 gün daha Akdeniz Bölgesi genelindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar olacak.

Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek

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