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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:21

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması beklenirken, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması beklenirken; doğu bölgelerinde kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Ayrıca, birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor

Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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