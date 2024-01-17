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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
09:21
Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar bekleniyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması beklenirken, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...