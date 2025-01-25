Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Konya'nın güney ve batısı ile gece Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.