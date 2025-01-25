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Haberler Yaşam Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:47

Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı belirtilerek, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği ifade edildi. İşte il il hava durumu raporu...

Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Konya'nın güney ve batısı ile gece Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Bursa'da öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığı; yağışla birlikte yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinde Bursa'da, öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı, ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah satlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı, ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu

SON DAKİKA