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Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
09:47
Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli kar ve sağanak alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı belirtilerek, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği ifade edildi. İşte il il hava durumu raporu...