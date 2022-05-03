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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…
Giriş Tarihi: 03.05.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 19:12

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

SON DAKİKA HABERLERİ… Yağışlı ve soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü. Yurtta yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre yağışlar önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanağa dönüşecek. Akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı da vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Yağışlı ve soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Yurtta yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre yağışların kuvvetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde görüleceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

HANGİ BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ GÖRÜLECEK?

Yağışların kuvvetli olacağını bölgeler ise şöyle: Yarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de, perşembe günü ise Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.

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