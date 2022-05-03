Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Giriş Tarihi: 03.05.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 19:12

SON DAKİKA HABERLERİ… Yağışlı ve soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü. Yurtta yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre yağışlar önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanağa dönüşecek. Akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı da vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.