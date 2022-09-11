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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 11.09.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 10:19

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-15 Eylül tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu rahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporunu paylaştı.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor

Buna göre; sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan, İstanbul ve Ankara dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor

İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu:

11 Eylül Pazar

SON DAKİKA