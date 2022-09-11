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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 11.09.2022 10:13
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
10:19
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! Tarih verildi: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-15 Eylül tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu rahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...