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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:52

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 kent için turuncu, 14 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...

80 KM/SAATLİK HIZLA ESECEK

Yarın akşam saatlerine kadar fırtına 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken,

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...

hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...

İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

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