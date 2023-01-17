Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:52

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına...

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 kent için turuncu, 14 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.