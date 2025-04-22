Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:56

SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; hafta sonu İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji'nin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcalıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.