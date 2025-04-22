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SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:56
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; hafta sonu İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte detaylar...