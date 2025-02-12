SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.