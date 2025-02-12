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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:18

SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, İstanbul'da özellikle 7 ilçe için alarm verildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli kar yağışının beklendiği illerde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan, kar kalınlığının İstanbul'un yüksek kesimlerinde 5-15 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat

Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat

Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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