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SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı! 7 ilçe için alarm verildi: O saatlere dikkat
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
09:18
SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, İstanbul'da özellikle 7 ilçe için alarm verildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...