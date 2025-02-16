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SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:10
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat
SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Yeni haftada yurt genelinde kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, İstanbul ve birçok ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM'nin yayıladığı hava durumu raporunda o tarihlere dikkat çekildi. İşte detaylar...