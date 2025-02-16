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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:10

SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Yeni haftada yurt genelinde kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, İstanbul ve birçok ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM'nin yayıladığı hava durumu raporunda o tarihlere dikkat çekildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kar geri dönüyor: Bu tarihlere dikkat

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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