Son dakika: Meteoroloji’den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...

SON DAKİKA. METEOROLOJİ'DEN KAR VE FIRTINA UYARISI

Son dakika hava durumu haberi... Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar deam edecek mi? Meteoroloji bu soruyu yeni hava durumu raporunda yanıtladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.