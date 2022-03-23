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Son dakika: Meteoroloji'den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
09:43
Son dakika Meteoroloji raporu ve hava durumu bilgileri yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmediğini ortaya koyuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durumu raporu 23 Mart 2022 Çarşamba günü için önemli uyarılarda bulunuyor. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 22 il için sarı ve turuncu uyarı var. Kar ve fırtına beklenen bölgeler var. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu. İşte bölge bölge, il il son dakika hava durumu raporu...