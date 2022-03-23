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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:43

Son dakika: Meteoroloji'den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika Meteoroloji raporu ve hava durumu bilgileri yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmediğini ortaya koyuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durumu raporu 23 Mart 2022 Çarşamba günü için önemli uyarılarda bulunuyor. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 22 il için sarı ve turuncu uyarı var. Kar ve fırtına beklenen bölgeler var. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu. İşte bölge bölge, il il son dakika hava durumu raporu...

Son dakika: Meteoroloji’den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...

SON DAKİKA. METEOROLOJİ'DEN KAR VE FIRTINA UYARISI

Son dakika hava durumu haberi... Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar deam edecek mi? Meteoroloji bu soruyu yeni hava durumu raporunda yanıtladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den kar ve fırtınalı hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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