SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Peş peşe yapılan uyarılara göre hafta sonuna kadar devam edecek olan yağışlar yurt genelinde kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Diğer yandan, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…