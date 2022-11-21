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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…
Giriş Tarihi: 21.11.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 20:37

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Peş peşe yapılan uyarılara göre hafta sonuna kadar devam edecek olan yağışlar yurt genelinde kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Diğer yandan, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Son dakika hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Peş peşe yapılan uyarılara göre yarın yurt genelinde etkili olacak olan sağanak yağışlar cumartesi de dahil olmak üzere devam edecek.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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