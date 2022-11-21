SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor…

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.