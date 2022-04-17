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Haberler Yaşam Son dakika | Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...
Giriş Tarihi: 17.04.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 11:06

Son dakika | Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...

Hava durumu son dakika: İstanbul, Edirne, Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde Meteoroloji'den kritik uyarılar geldi. Ankara ve İzmir'de de hava durumuna ilişkin önemli tahminler raporlara yansıdı. Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara'yı etkisi altına alması beklenen sağanak yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodla uyarıda bulundu. İşte yurt genelinde kritik noktalar ve meteoroloji uzmanlarının hava durumuna ilişkin önemli notları

Son dakika | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...

Hava durumu son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Marmara'da ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...

SON DAKİKA | METEOROLOJİ'DEN SAATLİ HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, yağışların 17 Nisan 2022 akşam 18.00 ve 18 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken vatandaşların yapılacak uyarıları dikkate almaları ve sel, yıldırım gibi doğal afetlere karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Afetlerden korunma yöntemleri hatırlatıldı.

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Son dakika | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...

AFETLERE KARŞI DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyurunun yanı sıra, vatandaşlara doğal afetlerden korunma yöntemleri de hatırlatıldı.

Son dakika | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...

MGM'nin aktardığı bilgilerde, selden önce hazırlıklı olunması gerektiği ifade edilerek yaşanabilecek sel afeti durumunda; "Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Son dakika | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...

"AÇIK ALANDAYSANIZ..."

Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın" hatırlatması yapıldı.

SON DAKİKA