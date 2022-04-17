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Son dakika | Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...
Giriş Tarihi: 17.04.2022 11:06
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
11:06
Son dakika | Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kod sarı, İstanbul, Edirne, Tekirdağ...
Hava durumu son dakika: İstanbul, Edirne, Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde Meteoroloji'den kritik uyarılar geldi. Ankara ve İzmir'de de hava durumuna ilişkin önemli tahminler raporlara yansıdı. Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara'yı etkisi altına alması beklenen sağanak yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodla uyarıda bulundu. İşte yurt genelinde kritik noktalar ve meteoroloji uzmanlarının hava durumuna ilişkin önemli notları