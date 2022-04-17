Hava durumu son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Marmara'da ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.