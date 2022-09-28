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SON DAKİKA | Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı
Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:29
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022
07:37
SON DAKİKA | Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini yayınladı. İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların ve rüzgarın kuvvetli olması beklenirken vatandaşlara da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir uyarılarında bulunuldu. Peki 28 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu o iller...