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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı
Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 07:37

SON DAKİKA | Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini yayınladı. İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların ve rüzgarın kuvvetli olması beklenirken vatandaşlara da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir uyarılarında bulunuldu. Peki 28 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu o iller...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Son dakika hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilerde İstanbul dahil pek çok il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevreleri ile Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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