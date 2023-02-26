Son dakika: Meteoroloji’den Marmara ve Ege’deki 8 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.