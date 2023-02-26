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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege'deki 8 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 26.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 09:57

Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege'deki 8 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara'nın batısında ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den Marmara ve Ege’deki 8 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den Marmara ve Ege’deki 8 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

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Son dakika: Meteoroloji’den Marmara ve Ege’deki 8 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den Marmara ve Ege’deki 8 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Genellikle güneyli, Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den Marmara ve Ege’deki 8 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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