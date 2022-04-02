SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM’yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...

BURSA'DA HAFTA SONU KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada Bursa'da ve çevre şehirlerde hafta sonu kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir'den yapılan yazılı açıklamada, "Rüzgarın cumartesi günü Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya genelinde güney yönden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına eseceği tahmin ediliyor. Pazar günü de batıdan (Günbatısı) ve güneybatı (lodos) yönlerinden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.