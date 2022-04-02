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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM'yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 07:03

SON DAKİKA: Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM'yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için, Marmara, Batı Karadeniz ve Ege bölgelerine kritik uyarılarda bulundu. Bugünden itibaren başlayacak fırtına dikkat çeken uyarılarda, fırtına hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceği belirtildi. İzmir'de pazar gününe kadar motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu bilgileri...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM’yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa), 3 Nisan 2022 Pazar günü batı ve güneybatı yönlerden, kuvvetli yer yer Fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgarla sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM’yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...

İZMİR'DE MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI
İzmir Valiliği, kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, motorlu Kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışının yasakladığını duyurdu. Dün saat 17.30'da başlayan Yasak, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM’yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...

Meteoroloji tarafından İzmir için fırtına uyarısının gelmesinin ardından dün kent genelinde fırtına etkisini göstermeye başladı. Ağaçların devrildiği, çatı uçmalarının yaşandığı kentte vapur seferleri de iptal edilmişti. Bir Yasak da İzmir Valiliğinden geldi. Valilik, şiddetli fırtınada trafiğin seyri ve can güvenliği açısından motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı. 1 Nisan saat 17.30'da başlayan yasak, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM’yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...

BURSA'DA HAFTA SONU KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada Bursa'da ve çevre şehirlerde hafta sonu kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir'den yapılan yazılı açıklamada, "Rüzgarın cumartesi günü Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya genelinde güney yönden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına eseceği tahmin ediliyor. Pazar günü de batıdan (Günbatısı) ve güneybatı (lodos) yönlerinden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM’yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...

Ayrıca ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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