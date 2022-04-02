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SON DAKİKA: Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM'yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 07:01
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
07:03
SON DAKİKA: Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar! Hızı saatte 90 KM'yi bulabilir: Trafiğe çıkışları yasaklandı...
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için, Marmara, Batı Karadeniz ve Ege bölgelerine kritik uyarılarda bulundu. Bugünden itibaren başlayacak fırtına dikkat çeken uyarılarda, fırtına hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceği belirtildi. İzmir'de pazar gününe kadar motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu bilgileri...