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SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu
Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:29
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
10:52
SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Özellikle hafta sonu plan yapacaklar, hava durumu nasıl olacak sorusuna cevap ararken, kritik uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. Bununla birlikte İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan A Haber'e katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek Türkiye'de bu kış nasıl geçecek sorusunu da yanıtladı. İşte Türkiye genelinde hava durumu tahminleri...