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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu
Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:52

SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Özellikle hafta sonu plan yapacaklar, hava durumu nasıl olacak sorusuna cevap ararken, kritik uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. Bununla birlikte İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan A Haber'e katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek Türkiye'de bu kış nasıl geçecek sorusunu da yanıtladı. İşte Türkiye genelinde hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına geliyor: İşte hafta sonu hava durumu

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

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