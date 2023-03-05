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Son dakika: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
10:13
Son dakika: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 'MeteoUyarı' sisteminde, bugün 21, yarın 33 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...