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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 10:13

Son dakika: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 'MeteoUyarı' sisteminde, bugün 21, yarın 33 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den alınan son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu alarm! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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