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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 3 gün boyunca sağanak yağış var…
Giriş Tarihi: 20.08.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 22:24

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 3 gün boyunca sağanak yağış var…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük haritalı hava durumu raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre önümüzdeki hafta başından itibaren yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken 3 gün boyunca etkili olacak sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Peki sağanak yağış hangi gün etkili olacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte il il 21 Ağustos hava durumu raporu ve 5 günlük tahminler…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 3 gün boyunca sağanak yağış var…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava durumu raporunda çok sayıda ilde önümüzdeki hafta başından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 3 gün boyunca sağanak yağış var…

İstanbul'da da yağışın etkili olması beklenirken, vatandaşlar olası sel baskınlarına karşı uyarıldı.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 3 gün boyunca sağanak yağış var…

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 3 gün boyunca sağanak yağış var…

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 3 gün boyunca sağanak yağış var…

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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