Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 3 gün boyunca sağanak yağış var…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük haritalı hava durumu raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre önümüzdeki hafta başından itibaren yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken 3 gün boyunca etkili olacak sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Peki sağanak yağış hangi gün etkili olacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte il il 21 Ağustos hava durumu raporu ve 5 günlük tahminler…