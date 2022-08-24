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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den sonra bir uyarı da AKOM'dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor
Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:08

Son dakika: Meteoroloji'den sonra bir uyarı da AKOM'dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den sonra bir uyarı da AKOM’dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından bir uyarı da İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

Son dakika: Meteoroloji’den sonra bir uyarı da AKOM’dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak ve dolu yağışının etkili olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den sonra bir uyarı da AKOM’dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Meteoroloji’den sonra bir uyarı da AKOM’dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan, MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Son dakika: Meteoroloji’den sonra bir uyarı da AKOM’dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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