Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den sonra bir uyarı da AKOM'dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:08

Son dakika: Meteoroloji'den sonra bir uyarı da AKOM'dan! İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor.