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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…
Giriş Tarihi: 02.10.2022 22:25 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 22:31

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeni haftadan itibaren düşüyor. Pazartesi gününden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken birçok ilde de vatandaşlara olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da ise parçalı çok bulutlu ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki bu hafta yurt genelinde havalar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Yeni haftada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın Güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi İç AnadolKuvvetli yağışın sebep olabileceği sel su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.u'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de rüzgarın kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Özellikle rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısında bulunuldu.

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