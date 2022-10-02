Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Giriş Tarihi: 02.10.2022 22:25 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 22:31

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeni haftadan itibaren düşüyor. Pazartesi gününden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken birçok ilde de vatandaşlara olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da ise parçalı çok bulutlu ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki bu hafta yurt genelinde havalar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...