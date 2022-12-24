Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu