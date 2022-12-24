Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; pazar günü 22 kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller şu şekilde: 'Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane.' BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu KIRKLARELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu KOCAELİ °C, 14°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 7°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 13°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 16°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 13°C Parçalı bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 19°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 18°C Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu ISPARTA °C, 10°C Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu MERSİN °C, 18°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 6°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 6°C Parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 5°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 3°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 9°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 5°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 14°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AMASYA °C, 9°C Az bulutlu ve açık SAMSUN °C, 14°C Az bulutlu ve açık TOKAT °C, 5°C Az bulutlu ve açık TRABZON °C, 12°C Az bulutlu ve açık DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AĞRI °C, 5°C Parçalı bulutlu ERZURUM °C, 4°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 7°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 5°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 12°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 14°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 12°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 15°C Az bulutlu ve açık