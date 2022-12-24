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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 24.12.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 08:19

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Pazar günü 22 kentte kar yağışı etkisini gösterecek. İşte bölge bölge hava durumu tahmin raporu...

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Rapora göre; pazar günü 22 kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

"Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat,

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane."

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SON DAKİKA