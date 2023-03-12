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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 10:03

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Mart ayı ile birlikte sağanak yağış yurt genelinde etkisi göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahmin raporunda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunurken, uyarı yapılan 57 kentte yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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