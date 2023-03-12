Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor

Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 10:03

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 57 il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Mart ayı ile birlikte sağanak yağış yurt genelinde etkisi göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahmin raporunda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunurken, uyarı yapılan 57 kentte yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...