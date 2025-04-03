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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı da kapıda
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:33

SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı da kapıda

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar ve yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı da kapıda

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yurdun bazı bölgelerinde de kar yağışının etkilşi olması öngörülüyor. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı da kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı da kapıda

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı da kapıda

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı da kapıda

Rüzgarın, sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.