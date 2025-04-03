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SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı da kapıda
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
09:33
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar ve yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...