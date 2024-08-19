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Giriş Tarihi: 19.08.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:51

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yüksek sıcaklıklara dikkat: O iller 41 dereceyi görecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması beklenirken, bazı illerde sıcaklıklar 41 dereceye kadar ulaşacak. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Yüksek sıcaklıklara dikkat: O iller 41 dereceyi görecek

Son dakika haberleri: Ağustos ayında sıcaklıklar "El Nino" etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın da etkisiyle bazı illerde orman yangınları çıktı.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Yüksek sıcaklıklara dikkat: O iller 41 dereceyi görecek

Sıcaklıkların bu hafta daha da artması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı.

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Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Yüksek sıcaklıklara dikkat: O iller 41 dereceyi görecek

Rapora göre sıcaklıkların, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Yüksek sıcaklıklara dikkat: O iller 41 dereceyi görecek

Bazı illerde ise sıcaklıkların 40-42 derece arasında olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Yüksek sıcaklıklara dikkat: O iller 41 dereceyi görecek

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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