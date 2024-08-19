Giriş Tarihi: 19.08.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
17:51
Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yüksek sıcaklıklara dikkat: O iller 41 dereceyi görecek
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması beklenirken, bazı illerde sıcaklıklar 41 dereceye kadar ulaşacak. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...