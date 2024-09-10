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Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:02

SON DAKİKA! Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtilirken; sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi: İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporunda, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nin de aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olacağı kaydedildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi: İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

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SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi: İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi: İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi: İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor

SEL, SU BASKINI, KUVVETLİ RÜZGAR...

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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