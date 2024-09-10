Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
13:02
SON DAKİKA! Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtilirken; sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.