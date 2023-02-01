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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den yeni kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul ve 42 ilde etkili olacak
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 11:01

Son dakika: Meteoroloji'den yeni kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul ve 42 ilde etkili olacak

Son dakika haberleri: Kutuptan gelen soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte yurdun birçok noktası beyaza büründü. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı etkili olurken; Hakkari, Sivas, Batman ve Bingöl'de bazı yerleşim yerlerinin yolları ulaşıma kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava durumu raporunu paylaştı. Hava durumu raporunda; İstanbul ve 42 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uzmanlar, İstanbul'da yeni kar yağışı için tarih vererek önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den yeni kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul ve 42 ilde etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yurdun birçok noktası beyaza bürünürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu uyarısı geldi. İstanbul ve 42 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den yeni kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul ve 42 ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den yeni kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul ve 42 ilde etkili olacak

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul ve 42 ilde etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul ve 42 ilde etkili olacak

Rüzgarın ise yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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