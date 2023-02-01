Son dakika: Meteoroloji’den yeni kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul ve 42 ilde etkili olacak

Son dakika haberleri: Kutuptan gelen soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte yurdun birçok noktası beyaza büründü. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı etkili olurken; Hakkari, Sivas, Batman ve Bingöl'de bazı yerleşim yerlerinin yolları ulaşıma kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava durumu raporunu paylaştı. Hava durumu raporunda; İstanbul ve 42 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uzmanlar, İstanbul'da yeni kar yağışı için tarih vererek önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...