SON DAKİKA: Meteoroloji’den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...

Yeni bir yılın eşiğine gelinirken, kış da etkisini iyiden iyiye gösterecek. Yurdun çok büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 il için Sarı ve Turuncu uyarı yayınladı. Ayrıca Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.