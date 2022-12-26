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SON DAKİKA: Meteoroloji'den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
09:00
SON DAKİKA: Meteoroloji'den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...
Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününde 18 il için Sarı ve Turuncu kodlu uyarı yayınladı. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da çok kuvvetli yağış beklenirken, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak ise beyaza bürünecek. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısının detayları...