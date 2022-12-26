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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:00

SON DAKİKA: Meteoroloji'den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününde 18 il için Sarı ve Turuncu kodlu uyarı yayınladı. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da çok kuvvetli yağış beklenirken, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak ise beyaza bürünecek. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısının detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...

Yeni bir yılın eşiğine gelinirken, kış da etkisini iyiden iyiye gösterecek. Yurdun çok büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 il için Sarı ve Turuncu uyarı yayınladı. Ayrıca Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...

SERT KIŞ BAŞLIYOR

Şu ana kadar birçok ilde havalar mevsim normalleri ve üzerinde seyrederken, bugünden itibaren kış etkisini gösterecek. Yeni yıla girilirken yurdun büyük bölümü yağışlı ve soğuk havaya teslim olacak.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarısına göre; Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta soğuk ve kuvvetli kar yağışı hakim olacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...

Bu kentlerde yaşayanların soğuk ve kar yağışının yaratacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sert kış başlıyor! Kuvvetli kar yağışı geliyor...

METEOROLOJİ'DEN 18 İLE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde havaların soğuyacağını ve yağışların hakim olacağını bildirirken, 18 il için de Sarı ve Turuncu kodlu uyarı yayınladı.

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