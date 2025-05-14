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SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi
Giriş Tarihi: 14.05.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
06:48
SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi
Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde bir metrobüsün durakta bekleyen başka bir metrobüse çarpması sonucunda gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi ise yaralanmıştı. Kazaya neden olan metrobüsün sürücüsü ifade verdi: Yol motor yağı kaplıydı. Frene basmama rağmen araç kaydı.