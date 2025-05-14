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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi
Giriş Tarihi: 14.05.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 06:48

SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi

Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde bir metrobüsün durakta bekleyen başka bir metrobüse çarpması sonucunda gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi ise yaralanmıştı. Kazaya neden olan metrobüsün sürücüsü ifade verdi: Yol motor yağı kaplıydı. Frene basmama rağmen araç kaydı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi

Son dakika haberi: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 10 Mayıs'ta yaşanan kazanın detayları netleşmeye başladı.

SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi

MOTOR YAĞI...

Durakta bekleyen bir başka metrobüse arkadan çarparak 1 kişinin ölümüne, 57 yolcunun yaralanmasına neden olan sürücü Şaban Şahin, 100 metre önceden frene basmasına karşın duramadığını anlattı.

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SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi

Şahin, "Frene basmam gereken zamanda bastım. 40 kilometre kadar bir hızda seyrederken frene bastım. Ancak yağan yağmurun etkisi ve yolda biriken motor yağı etkisiyle lastikler kaydı" dedi.

SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi

İETT'de 15-16 ay önce işe başladığını söyleyen Şaban Şahin, 4 ay önce metrobüse geçtiğini anlattı.
İBB Meclisi'nde metrobüs kazasına ilişkin soru önergesi verildi.

SON DAKİKA | Metrobüs kazasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi

RAPOR HAZIRLANDI MI

AK Partili Meclis Üyesi İbrahim Akın, "Tanık beyanlarına göre, metrobüs araçlarında ön panel arıza uyarıları aktifken sefere çıkıldığı, şoförlerin konuyu bildirmesine rağmen 'Yetkimiz yok' yanıtı aldığı, ayrıca beyaz yol, beton yol uygulamasının da araç güvenliğini olumsuz etkilediği kamuoyuna yansımıştır.