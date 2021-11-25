2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon rakamları doğrultusunda emekli maşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, emekli Ocak zam oranı yüzde 6.72 olarak belirlendi. Memur emeklilerine ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Peki, en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: İŞTE SSK-BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ OCAK ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.