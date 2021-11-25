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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları netleşiyor!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:14

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları netleşiyor!

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarını heyecanla bekliyor. 2022 Ocak emekli zammı ile ilgili ayrıntılar ise enflasyon rakamları ile birlikte netleşiyor. Açıklanacak olan son enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşecek. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, SSK, BAĞKUR emekli zammı 6.72 olarak belirlendi. Hal böyle olunca, 2022 Ocak memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diğer tarafta memur emeklilerine ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Buna göre en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları netleşiyor!

2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon rakamları doğrultusunda emekli maşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, emekli Ocak zam oranı yüzde 6.72 olarak belirlendi. Memur emeklilerine ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Peki, en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: İŞTE SSK-BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ OCAK ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları netleşiyor!

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

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SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları netleşiyor!

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları netleşiyor!

YÜZDE 11'İ AŞACAK
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak..

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları netleşiyor!

Buna göre Ocak artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.

Ocak zammı yüzde 11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3 bin 641 lirayı, yüzde 12.01'i bulursa 3 bin 669 lirayı görecek.

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