Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarını heyecanla bekliyor. 2022 Ocak emekli zammı ile ilgili ayrıntılar ise enflasyon rakamları ile birlikte netleşiyor. Açıklanacak olan son enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşecek. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, SSK, BAĞKUR emekli zammı 6.72 olarak belirlendi. Hal böyle olunca, 2022 Ocak memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diğer tarafta memur emeklilerine ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Buna göre en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;