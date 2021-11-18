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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 15:41

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaş zammı Ocak ayıyla birlikte belli olacak. Emekli zammında belirleyici etken ise enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, oran ise yüzde 6.72 olarak belirlendi. Son iki ayın enflasyon oranı açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Bu noktada, Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Buna göre 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geride bıraktığımız 4 ayın enflasyon rakamı açıklanırken, bu oran yüzde 6.72 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zam miktarı ile ilgili ayrıntılar;

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

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SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

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