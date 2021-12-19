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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 18:17

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz gün asgari ücrete yapılan tarihi zam, emekli zammı için heyecanı da arttırdı. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. Peki 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en düşük emekli zammı

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonların emekli ve memur zammı Ocak ayı enflasyon oranına göre belli olacak. En son açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. Peki Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

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