SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz gün asgari ücrete yapılan tarihi zam, emekli zammı için heyecanı da arttırdı. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. Peki 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en düşük emekli zammı