SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye müjde geldi! En düşük ve en yüksek emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak maaş zammı için geri sayıma başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Temmuz ayına kısa bir süre kala yapılacak zam tutarını araştırıyor. Bilindiği üzere yapılacak zamlarda belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı