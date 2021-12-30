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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 21:35

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, 2022 Ocak emekli zammı için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Asgari ücrete yapılan tarihi zammın ardından, emekli maaşları için de beklenti artmış durumda. Emekliler 3 Ocak 2022 Pazartesi günü zamlı maaşlarına kavuşacak. Bu noktada, Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusu ile birlikte SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar olacak, belli oldu mu soruları merak ediliyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamları emekli zammı için bir fikir oluştururken, Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli zammı netleşecek. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?İşte SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı...

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği zam 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belli olacak. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli zammı belli oldu mu? İşte memur emekli maaş zammı...

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.
Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI
SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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