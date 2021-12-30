Türkiye'de milyonlarca vatandaş, 2022 Ocak emekli zammı için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Asgari ücrete yapılan tarihi zammın ardından, emekli maaşları için de beklenti artmış durumda. Emekliler 3 Ocak 2022 Pazartesi günü zamlı maaşlarına kavuşacak. Bu noktada, Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusu ile birlikte SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar olacak, belli oldu mu soruları merak ediliyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamları emekli zammı için bir fikir oluştururken, Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli zammı netleşecek. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?İşte SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı...