En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına her yıl olduğu gibi bu Ocak'ta da zam yapılacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, geriye 2 ay kaldı. Peki, en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: İŞTE SSK-BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ OCAK ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.