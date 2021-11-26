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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 12:30

SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli 2022 Ocak zammı için heyecanlı bekleyişe başladı. Şu ana kadar emekli maaşlarına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, gözler son 2 aya çevrildi. 4 aylık verilere göre emekli zammı yüzde 6.72 olarak belirlendi. Buna göre, 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar;

SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına her yıl olduğu gibi bu Ocak'ta da zam yapılacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, geriye 2 ay kaldı. Peki, en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: İŞTE SSK-BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ OCAK ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.

SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

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SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.

SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

YÜZDE 11'İ AŞACAK
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak..

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.

SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Buna göre Ocak artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.

Ocak zammı yüzde 11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3 bin 641 lirayı, yüzde 12.01'i bulursa 3 bin 669 lirayı görecek.

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