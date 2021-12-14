Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak zammına kitlenmiş durumda bulunuyor. 2022 Ocak emekli zammına ilişkin son dakika haberleri ise gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, SSK ve BAĞKUR emeklileri için ön görülen zam miktarı en az yüzde 10.47 olarak ön görülüyor. Bu noktada, 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek soruları merak konusu oluyor. İşte 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı